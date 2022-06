Les matériaux les plus couramment utilisés pour construire une maison

Pour construire une maison, il faut utiliser des matériaux de construction. Il existe plusieurs types de matériaux de construction : le bois, la brique, le béton, etc. Les matériaux de construction sont souvent utilisés pour construire une maison. Mais quels sont les différents matériaux de construction ?

Matériaux de construction courants

Ces matériaux sont les meilleurs dans leur domaine respectif. Par exemple, pour restaurer une maison ancienne en briques, on va généralement utiliser des briques réfractaires et de la chaux. Ces types de matériau peuvent être très résistants et avoir une longue durée de vie. Si l’on envisageait par contre de construire un mur à ossature métallique (une structure composée d’aluminium) il faudra alors se tourner vers le béton cellulaire comme élément principal pour la construction du mur extérieur afin d’obtenir un rendu final qui soit stable et solide aux intempéries.

Choisir les bons matériaux pour votre maison

Le premier point à prendre en considération est le type d’habitation que vous souhaitez construire. En effet, les matériaux de construction utilisés pour la maison seront différents si vous optez pour une habitation à ossature bois, par exemple.

Vérifier le taux humidité et l’humidité relative du sol peut également être un critère important pour choisir des matériaux de construction adaptés au lieu de votre projet

Les matériaux de construction les plus durables

Le bois, la brique et le béton. C’est ce que nous démontrent les experts du domaine de l’architecture qui affirment qu’il s’agit des matériaux de construction les plus durs. En outre, si vous êtes intéressés par une maison écologique, il est conseillé d’opter pour ces trois types de matériaux durables. En effet, ils permettent à votre logement d’être respectueux aussi bien en terme écologique qu’en terme financière étant donnée la quantité peu importante de ressources dont ils ont besoin pour être fabriqués.

Les matériaux de construction les plus écologiques

Pour commencer, il est important de choisir des matériaux respectueux de l’environnement. En effet, le bâtiment constitue un secteur qui consomme beaucoup d’énergie et d’eau; parmi les plus polluants sont le ciment à base calcaire ainsi que les briques.

L’utilisation de matériaux écologiques permet donc non seulement d’améliorer la qualité environnementale du bâtiment mais aussi sa qualité sanitaire car ce type de construction limite en outre l’exposition à certains produits toxiques tels que le formaldéhyde ou le plomb, susceptibles d’apparaître notamment lorsque la température n’est pas adaptée (chaud ou froid). Parce qu’une maison BBC requiert moins d’entretien et dégage moins de CO2 durant son utilisation que des constructions traditionnelles, elle génère également moins besoin en main-d ‘œuvre pour son entretien courant.

Le choix du type de matériau va donc dépendre principalement:

De vos prises de positions personnelles

Des critères techniques inhérents au projet

Les matériaux de construction les plus abordables

Tout dépend de vos moyens financiers, car ils ne sont pas les mêmes pour tous.

Voici une liste des matériaux de construction les moins chers :

La pierre, le béton cellulaire et la brique

Le bois

Les matériaux de construction les plus esthétiques

Pour construire une maison, il faut utiliser des matériaux de construction.

Les briques ainsi que les parpaings sont réputés pour leur solidité et leur esthétique.

Ils offrent un rendu assez moderne à votre domicile. Cependant, ces types de matériaux donnent souvent au bâtiment qui les accueille un aspect trop défraîchi ou vieilli.

Il n’est pas rare d’être surpris du nombre de personnes ayant posé une question telle que : »Pourquoi la façade de votre immeuble/maison se trouve-t-elle en si mauvais état? » La plupart du temps, lorsque nos interlocuteurs ne savent quoi répondre à ce genre d’interrogation surprenante et intempestive , ils finissent généralement par affirmer quelque chose comme ça: « Oui effectivement je reconnais quand même que ce type de devanture ne fait pas très design… » Là encore, on peut faire remarquer aux connaisseurs qu’il y a une petite nuance entres la façade moderne (en bardage bois) et l’impressionnante façade en pierres blanches traditionnelles…

Les matériaux de construction les plus faciles à entretenir

Les briques étant les matériaux de construction les plus faciles à entretenir, ces dernières sont constituées d’argile. Elles n’attirent pas la poussière et ne retiennent pas l’humidité. Dans le cas où vous prévoyez de peindre votre façade (toiture incluse), il est recommandé de choisir une autre sorte de brique, par exemple :

les tuiles en terre cuite

Vous pourrez ainsi profiter des avantages suivants:

Un bon écoulement des eaux pluviales

Une isolation thermique optimale car ils emprisonnent bien la chaleur du soleil

Suffisamment isolantes pour résister aux variations climatiques extrêmes

Les matériaux de construction les plus sûrs

Bois, brique et béton sont les principaux. Tous trois offrent une durée de vie importante et réduiront le risque de problème dans les années à venir. Chacun des matériaux présente cependant des avantages et inconvénients qui lui sont propres :

Le bois est bon marché mais fragile

La brique résiste longtemps, mais son prix grimpe au fil du temps

Pour conclure, les matériaux de construction utilisés pour construire une maison peuvent être classés en trois groupes. Le premier groupe est constitué des matériaux d’origine végétale, comme la paille et le bois (ossature, fenêtres et portes), ou encore le bambou. Le deuxième groupe comprend les matériaux d’origine animale, tels que la chaux et le mortier. Enfin, le troisième groupe concerne les matériaux d’origine minérale, comme le ciment et la brique.