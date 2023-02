Etaler de la colle à papier peint plus facilement

L’application d’une couche de colle à papier peint est une étape importante pour réussir votre décoration. Cependant, il n’est pas toujours évident d’avoir une finition parfaite et sans bavures. Dans cet article, nous vous présenterons quelques astuces pour appliquer de la colle à papier peint sans difficulté.

Bien préparer le mur avant l’application de la colle

Avant toute chose, il est essentiel de préparer le mur où vous allez appliquer votre papier peint. Vous devrez commencer par nettoyer la surface en profondeur et après s’être assuré qu’il soit totalement sec, poncer le mur afin de retirer toutes les imperfections qui pourraient nuire à une application correcte de la colle ainsi que du papier peint. Une fois le mur suffisamment préparé, il vous sera possible de passer à l’étape suivante.

Chauffer la colle à papier peint

En effet, chauffer la colle à papier peint va permettre de faciliter son étalement sur le mur. Pour ce faire, vous devrez placer un seau rempli d’eau chaude (mais non bouillante) à côté de votre plan de travail et tremper simplement le rouleau de colle dedans. Lorsque vous reverserez ensuite la colle sur votre plan de travail, elle aura une texture plus homogène et sera donc plus facile à étaler.

Appliquer la colle sur le support

Une fois que votre colle est suffisamment chauffée, vous pouvez commencer à l’appliquer sur le mur. Il vous suffit alors d’utiliser un rouleau pour étaler l’ensemble de la surface de façon uniforme en utilisant des mouvements circulaires. Si nécessaire, vous pouvez employer un chiffon propre et humide pour aplanir certaines surfaces et obtenir un résultat parfait.

Attendre le temps de séchage

Votre surface est maintenant prête pour la pose du papier peint. Toutefois, il est conseillé d’attendre entre 30 minutes et 1 heure avant de coller le papier peint afin que la colle sèche convenablement. Après ce temps, vous pourrez placer le premier morceau de papier peint et vérifier si la colle adhère bien au mur. Enfin, vous pourrez terminer l’application de votre papier peint.

Les points clés à retenir

Préparez le mur avant l’application de la colle.

Mettez de l’ eau chaude dans un seau pour chauffer la colle à papier peint.

dans un seau pour chauffer la colle à papier peint. Utilisez un rouleau pour étaler la colle sur le mur.

Prenez le temps de séchage nécessaire avant de procéder à la pose du papier peint.

Si vous suivez ces différentes étapes, vous aurez plus de chances de réussir l’application de votre colle à papier peint. Une fois la colle posée, vous n’avez plus qu’à passer à la phase ultime : installer votre papier peint pour donner à votre pièce la touche finale.

